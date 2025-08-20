Nach Trennung: Alessa findet nette Worte für Marc-Robin Wenz

Alessandra Wichert (28) gab gestern die Trennung von Marc-Robin Wenz bekannt. Nähere Informationen zu dem Liebes-Aus wie den Grund gab die Studentin nicht. Sie erklärte lediglich, dass sie nun erst einmal einiges "verarbeiten" müsse. Mit diesen Details müssen sich die Fans der Realitystars nun auch geschlagen geben, denn wie die frühere Love Island-Kandidatin verrät, habe sie beschlossen, nicht mehr zu verraten. "Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich euch erzähle, was genau vorgefallen ist. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, auch wenn mich wahrscheinlich jede Frau dafür verstanden hätte", schreibt Alessa in ihrer Instagram-Story.

Die Trennung direkt publik zu machen, sei aus ihren Emotionen heraus passiert: "Ich habe zu diesem Zeitpunkt einfach nur noch geweint und wollte keine Geheimnisse mehr." Ohne weiter ins Detail zu gehen, teilt Alessa aber noch einige nette Worte über ihren Verflossenen. "Auch wenn es viele nicht denken oder überrascht sind: Marc-Robin ist eigentlich wirklich ein guter Mann. Er kann sehr viel Liebe schenken, wenn er das möchte, und tut alles für seine Frau", erklärt sie, was der Trash-TV-Casanova sie "deutlich spüren" lassen habe. Sie wünsche sich, dass Marc-Robin nicht direkt verurteilt werde. "Manchmal handelt er einfach dumm und unüberlegt. Er weiß, was er getan hat und muss jetzt akzeptieren, dass es ein 'uns' nicht mehr gibt", schließt die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin ihr Statement ab.

Marc-Robin hat sich bislang nicht zu den Neuigkeiten geäußert. Dafür aber ein anderer Herr: Jona Steinig (29) nutzte die Gunst der Stunde. Der Germany Shore-Star bandelte einst mit Alessa an – und auch mit Laura Maria Rypa (29), die kürzlich ebenfalls die Trennung von ihrem Partner Pietro Lombardi (33) bekannt gemacht hatte. "Während ich bei Love Island VIP bald nach der großen Liebe suche... trennen sich diese Woche alle meine Ex-Liebhaberinnen öffentlich, what the f*ck", äußerte sich Jona völlig perplex in seiner Instagram-Story.

Collage: Instagram / alessandrawichert, Instagram / marc.robiin Alessandra Wichert und Marc-Robin Wenz, Collage

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Studentin

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Reality-TV-Bekanntheit