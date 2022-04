Auch schöne Menschen haben es beim Dating nicht leicht! In Zeiten von Social Media und Kuppelshows en masse fällt es vielen Menschen zunehmend schwerer, auf konventionelle Weise ihren Traumpartner zu finden. Die verschiedenen Dating-Apps versprechen daher, die zahlreichen Singles bei der Partnersuche zu unterstützen – und präsentieren ihnen eine große Auswahl an möglichen Matches. Doch für diese beiden Influencerinnen stellt sich die Nutzung der Apps aufgrund ihres Äußeren als echte Herausforderung dar.

Tahlia Paris, ein 24-jähriges Playboy-Model, behauptete gegenüber Jam Press, dass Bumble ihr Profil entfernt hat – trotz ihrer Beteuerungen, dass ihre Fotos nicht gegen die Richtlinien verstoßen hätten. "Ich war nicht einmal ein paar Stunden auf der App, als Bilder, die ich in mein Profil stellen wollte, entfernt wurden, obwohl es sich um normale Fotos handelte", erklärte Tahlia. "Die Fotos, die ich gepostet habe, waren sehr einfach. Eines war ein Selfie von mir selbst, das andere ein Bild, das ein Freund von mir am Strand aufgenommen hatte", fuhr sie weiter fort. Nachdem sie vier Jahre lang als Single gelebt hatte, wollte sie die beliebte Plattform nutzen – in der Hoffnung, den Richtigen zu finden. Sie sei sehr überrascht gewesen, als die Moderatoren der App ihre Fotos gelöscht hätten.

Und mit diesem Problem scheint sie nicht die Einzige zu sein. Alaw Haf wird trotz ihres augenscheinlich publikumswirksamen Aussehens regelmäßig aus Dating-Apps geworfen. Tinder, Bumble und Hinge hätten ihre von den Plattformen verbannt, weil ihre Fotos gefälscht aussähen, erklärte Haf. "Ich würde nie etwas Anstößiges posten, aber es ist schwer, ein Bild von mir zu finden, auf dem ich Kleidung trage, wenn 90 % meiner Bilder aufgrund meiner Arbeit in Unterwäsche oder Bademode sind", beteuerte die OnlyFans-Bekanntheit.

Instagram / tahliaparis Tahlia Paris, DJane

Instagram / tahliaparis Tahlia Paris, Model

Instagram / alawpx Alaw Haf, OnlyFans-Star

