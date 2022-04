Alexander Wang (38) stellte nun nach einer langen Pause seine neue Kollektion vor! Denkbare Gründe für seinen Rückzug aus der Modewelt könnten die gravierenden Vorwürfe gegen ihn gewesen sein. In den letzten Jahren soll der Modeschöpfer elf Männer – darunter einige seiner Male-Models – sexuell belästigt haben. Der Kalifornier stritt diese Vorwürfe jedoch ab. Jetzt kehrte Alexander Wang wieder zurück und veranstaltete seine erste Fashion-Show seit 2019!

Der US-Amerikaner stellte am Dienstag seine neue Herbst-/Winterkollektion 2022 vor. Die Show mit dem Namen "Fortune City" fand in Los Angeles im Viertel Chinatown statt. Seine Modestücke wurden dort von bekannten Gesichtern präsentiert: So liefen beispielsweise Models wie Adriana Lima (40), Alessandra Ambrosio (41) und Candice Swanepoel (33) für den Designer. Wie BuzzFeedNews berichtete, galt die Show Wangs chinesischem Erbe und der Bedeutung der asiatischen und amerikanischen Kultur.

Es war Alexanders erste Show seit fast drei Jahren! Die Belästigungsvorwürfe standen seiner Arbeit offenbar im Weg. Auch wenn der Designer jegliche Anschuldigungen abstritt, zeigte er in einem Instagram-Beitrag trotzdem Reue: "Obwohl wir in einigen Punkten anderer Meinung sind, werde ich mit gutem Beispiel vorangehen [...]. Jetzt, da ich es besser weiß, werde ich es auch besser machen."

