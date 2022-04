Das Gerichtsverfahren von Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) deckt neue dunkle Seiten ihrer Ehe auf. Die beiden Schauspieler befinden sich nach wie vor in einem seit Jahren andauernden Rechtsstreit, in dem sie sich gegenseitig unter anderem häusliche Gewalt vorwerfen. In den vergangenen Tagen wurde bei den Anhörungen beispielsweise bereits thematisiert, dass die Aquaman-Darstellerin während der Trauung zu Suchtmitteln gegriffen haben soll. Nun wurden Textnachrichten von Johnny verlesen, in denen er Amber schreckliche Dinge androht.

Wie TMZ berichtet, wurde der 58-Jährige am vergangenen Donnerstag ins Kreuzverhör genommen. So wurde beispielsweise ein Chatverlauf zwischen dem Fluch der Karibik-Star und Schauspielkollege Paul Bettany (50) verlesen, in dem Johnny seiner ehemaligen Gattin schockierende Dinge androht. "Lass uns Amber verbrennen", hatte der in Kentucky geborene Darsteller damals beispielsweise geschrieben. Zudem hatte das Duo Witze darüber gemacht, dass sie Amber zunächst ertränken sollten, um sicherzustellen, dass sie keine Hexe sei. "Ich werde danach ihre verbrannte Leiche fi**en, um sicherzustellen, dass sie tot ist", hatte Johnny dem Briten daraufhin geantwortet.

Auch als "arbeitslose Nutte" hatte der zweifache Vater Amber in den Textnachrichten beschimpft oder der "WandaVision"-Bekanntheit versichert, sie zu verprügeln. Während der gesamten Anhörung blieb der Hollywoodstar ruhig und gefasst. Johnny gestand anschließend jedoch, dass er auf seine damalige Wortwahl "nicht stolz" sei.

Getty Images Amber Heard im April 2022

Getty Images Johnny Depp im April 2022

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp, Schauspieler

