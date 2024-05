Möchte Khloé Kardashian in Zukunft etwa auch Frauen daten?

Khloé Kardashian (39) gehört zu einer der erfolgreichsten Familien weltweit. Was ihr Liebesleben betrifft, hat die Beauty jedoch keine allzu einfache Vergangenheit. Ein Fan schrieb vor wenigen Tagen auf X, sie solle doch mal versuchen, lesbisch zu werden. Daraufhin antwortete die Unternehmerin vielsagend: "Nun, man weiß nie, was meine Zukunft bringt." Ob sie bald also tatsächlich eine Frau daten wird?

Laut einem Insider sah das vor Kurzem noch anders aus. Dieser meinte gegenüber Us Weekly, dass Khloé zurzeit überhaupt nicht am Daten interessiert sei: "Khloé datet derzeit niemanden. Sie konzentriert sich darauf, Mutter zu sein und ist damit im Moment sehr glücklich." Ihr genüge die Unterstützung, die sie von ihrer Familie und ihren Freunden bekomme: "An Liebe denkt sie zurzeit nicht."

Khloé hatte in der Vergangenheit viel Pech in der Liebe. 2009 heiratete der Star Lamar Odom (44), von dem sie mehrfach betrogen wurde. In ihrer darauffolgenden Beziehung mit Tristan Thompson (33) lief es auch nicht viel besser: Die beiden führten eine On-off-Beziehung – auch der Basketballspieler betrog sie mehrfach. 2021 sollen sich beide jedoch endgültig getrennt haben, nachdem herauskommen war, dass er mit dem Fitnessmodel Maralee Nichols fremdgegangen ist – und diese sogar von ihm ein Kind erwartete.

MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian im Januar 2019 in Los Angeles

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im April 2011

