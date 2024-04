Johnny Depp will Schloss kaufen: Anwohner nicht begeistert!

Der Schauspieler Johnny Depp (60) plant wohl, ein mittelalterliches Schloss auf dem italienischen Land zu kaufen! Quellen erzählen gegenüber TMZ, dass der Filmstar vor Kurzem ein Schloss mit einem Marktwert von circa 3,7 Millionen Euro besichtigt habe. Berichten zufolge gab der italienische Darsteller Riccardo Scamarcio Johnny die Tour, während sie gemeinsam einen Film drehten. Das Schloss steht in der Kleinstadt Montalto Dora, die rund 3.000 Einwohner zählt. Laut dem Insider seien die Einwohner jedoch nicht begeistert von der Idee, den Weltstar einziehen zu lassen. Der Bürgermeister der Stadt, Renzo Galletto, äußert sich zu den Einzugsgerüchten und meint, dass Johnny womöglich nicht die beste Wahl für den Einzug sei, da er wahrscheinlich mehr Schaden als Nutzen anrichten würde.

Das Anwesen liegt auf einem Hügel und verfügt über elf Schlafzimmer, 13 Badezimmer und eine Kapelle, die aus dem 15. Jahrhundert stammt. Gesäumt wird das Gebäude von einem weiteren kleinen Schloss sowie einem Bauernhaus. Laut TMZ sei das Schloss im Laufe der Jahre zahlreichen Restaurierungsarbeiten unterzogen worden, weswegen der Bürgermeister das Anwesen als einen Ort von gemeinschaftlichem Interesse verteidige.

Zuletzt machte der Schauspieler durch den Prozess mit seiner Ex-Frau Amber Heard auf sich aufmerksam. Die beiden lieferten sich eine öffentliche Schlammschlacht, die es in sich hatte. Die beiden Stars konfrontierten sich vor Gericht gegenseitig mit Gewaltvorwürfen und ließen kein gutes Haar aneinander. "In einer Tour starren die Leute mich an, sprechen über mich, beurteilen mich. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als mich zurückzuziehen und davor zu schützen", äußerte der Fluch der Karibik-Star damals in einem Interview mit Playboy.

Instagram / johnnydepp Johnny Depp bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

