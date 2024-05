Verrücktes Selbstexperiment? Sandra Janina gipst Brüste ein!

Sandra Janina (24) wagt einen Versuch der etwas anderen Art! Diesen dokumentiert die Influencerin für ihre rund 170.000 Follower auf Instagram. In ihrer Story präsentiert sie einen Gipsabdruck ihrer Brüste. Für diesen umwickelte die Love Island-Bekanntheit ihre Oberweite mit Gipsbinden. Den getrockneten Abdruck befüllt die Reality-TV-Bekanntheit mit Wasser. Am Ende misst sie die Flüssigkeit und findet heraus: In ihre Brüste passen wohl rund 370 Milliliter.

Was ist eigentlich der Grund für diese ungewöhnliche Aktion? Die 24-Jährige erklärt in einem Gespräch mit Bild: "Mehrere Freundinnen wollen sich die Brüste vergrößern lassen. Wir haben viel darüber diskutiert, wie groß eine Brust mit Implantaten sein darf, damit sie noch natürlich aussieht. Da gingen unsere Vorstellungen auseinander." Darum musste Sandra als Versuchskaninchen für das Experiment herhalten. Die Beauty zieht ein Fazit: "Ich weiß jetzt, wie viele Milliliter meine Brüste haben und kann mitreden. Aber keine Sorge, ich habe nicht vor, mich operieren zu lassen!"

Von Schönheitsoperationen ließ Sandra bislang die Finger – ganz im Gegensatz zu vielen ihrer Mitstreiterinnen aus der Reality-TV-Branche. In der Vergangenheit nahm die Ex von Juliano Fernandez bereits an mehreren Datingshows teil. Mittlerweile habe sie diesen aber abgeschworen. Gegenüber Promiflash plauderte die Prominent getrennt-Berühmtheit aus: "Dating-Formate sind einfach nichts für mich. Ich brauche etwas Action um mich herum und nicht nur viele 'notgeile' junge Leute."

Sandra Janina, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Reality-TV-Star

