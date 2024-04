Amber Heard und Tochter genießen Ausflug im sonnigen Madrid

Zusammen mit ihrer Tochter Oonagh Page lebt die Schauspielerin Amber Heard (37) seit mehr als einem Jahr in Spanien. Dort genießt sie ein anscheinend sehr ausgeglichenes Leben fernab vom Rummel Hollywoods. Im vergangenen September hatte sie sich beim Marathontraining eine Hüftverletzung zugezogen und war eine ganze Weile mit Krücken unterwegs. Das scheint aber lange abgeklungen zu sein. Auf aktuellen Bildern, die Mirror vorliegen, sieht man die Aquaman-Darstellerin nun mit ihrem Sprössling auf den Straßen Madrids. Amber trägt eine lässige beigefarbene Hose und ein einfaches schwarzes T-Shirt. Dazu kombiniert sie eine coole Sonnenbrille und eine rote Handtasche. Töchterchen Oonagh trägt eine gestreifte Leggings und ein süßes Blümchenkleid. Die Kleine wird von ihrer Mutter auf den Armen getragen.

Aber warum hat Amber Hollywood hinter sich gelassen? Im Jahr 2022 lieferten sich die "London Fields"-Darstellerin und ihr ehemaliger Ehemann Johnny Depp (60) einen heftigen Streit vor Gericht. Sie verklagten sich damals gegenseitig – unter anderem wegen Verleumdung und häuslicher Gewalt. Der monatelange traumatische Prozess wurde von den Medien aufmerksam verfolgt und bis in seine Einzelheiten zerlegt. Als sie schließlich als Verliererin aus dem gerichtlichen Verfahren hervorging, war ihr Ruf mehr oder weniger zerstört. Deswegen musste ein Neuanfang her, den sie in Form eines großen Umzugs auch bekam. In Spanien soll es ihr aber sehr gut gehen, wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet. "Amber lebt ihr bestes Leben", hieß es.

Nach dem Ende der Verhandlung arbeitete Amber bis jetzt an nur einem neuen Film – dem historischen Thriller "In the Fire". Darin spielte sie eine Ärztin, die auf eine abgelegene Plantage reist, um sich dort um einen Jungen mit ungewöhnlichen Fähigkeiten zu kümmern. Der Film wurde im vergangenen Oktober veröffentlicht. Ob sie ihre Karriere als Schauspielerin bald wieder aufnehmen wird, ist noch unklar. Laut einer anonymen Quelle, die vor einem Jahr mit Daily Mail sprach, sei sie nicht in Eile, in das glamouröse Hollywood-Leben zurückzukehren. "Vielleicht für das richtige Projekt, wenn die Zeit reif ist", war damals der Stand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp beim BFI London Film Festival

Anzeige Anzeige

Getty Images Amber Heard, Januar 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Amber wird bald ihr Comeback in Hollywood machen? Ich hoffe es wirklich. Sie ist so eine gute Schauspielerin! Ich glaube, sie wird noch ein bisschen die Ruhe genießen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de