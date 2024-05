"Seltsam": Zendaya versteht Trubel um ihre Kussszenen nicht

Zendaya (27) ist aktuell eine der erfolgreichsten Jungschauspielerinnen Hollywoods. Inzwischen kann die US-Amerikanerin bereits einige Erfolge in ihrer Karriere verbuchen. Jedoch scheint im Zusammenhang mit ihren Auftritten auf der großen Kinoleinwand immer wieder ein ganz bestimmtes Thema in den Vordergrund zu rücken: die Kussszenen ihrer Filme. Die "Greatest Showman"-Darstellerin selbst kann die ganze Aufmerksamkeit dafür nur wenig nachvollziehen. "Es ist sehr seltsam", meint Zendaya bei "Jake's Takes". Vor allem, dass sie in verschiedensten Interviews wiederholt danach gefragt werde, löse einen gewissen Unmut in ihr aus: "Ich habe das Gefühl, dass das bei anderen Schauspielern nicht der Fall ist."

Für die 27-Jährige selbst seien die intimen Szenen mit ihren Co-Darstellern nichts Besonderes – ganz im Gegenteil sogar. "Aber ja, es ist ein Teil meines Jobs und es ist ein ganz normaler Teil des Jobs, auch wenn andere Leute unseren Job vielleicht anders wahrnehmen", erklärt Zendaya deswegen im weiteren Verlauf des Interviews. Die zahlreichen Fragen rund um das Thema scheinen dem Filmstar inzwischen ganz offensichtlich ein Dorn im Auge zu sein. Die große Relevanz, die ihre Kussszenen in der Vergangenheit "speziell in [ihrem] Fall" wiederholt bekommen hatten, sei ihrer Meinung nach einfach nur "merkwürdig".

Obwohl ihre intimen Szenen immer wieder an die große Glocke gehängt werden, soll Zendaya genau diese Aufnahmen am Set ihres neuen Films "Challengers" besonders genossen haben. Das plauderte sie erst vor wenigen Tagen gegenüber Mirror aus. "Die intimen Szenen waren so gut, ich habe es geliebt", schwärmte die Beauty in einem damaligen Interview mit dem Nachrichtenportal und sprach dabei auch in den höchsten Tönen von ihren beiden Co-Stars: "Egal, in welchem Moment, fühlte es sich immer so an, als könnte ich mich komplett auf sie verlassen und sie sich auf mich."

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

Getty Images Zendaya, 2024

