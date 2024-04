So feierte Amber Heard den dritten Geburtstag ihrer Tochter

Dieser Tag wird in Amber Heards (37) Leben für immer ein besonderer bleiben – die Rede ist von dem Geburtstag ihrer kleinen Tochter Oonagh Paige (3). Am vergangenen Montag feierte die Kleine nämlich ihren dritten Ehrentag. Und dafür ließ sich Mama Amber etwas ganz Besonderes einfallen: Mit einigen bunten Luftballons und einem Kuchen mit einer Nummer drei als Kerze zelebrierte die Schauspielerin ihr Töchterchen ausgiebig. Bis über beide Ohren strahlten die zwei in eine Kamera und wirkten super-happy.

Seit fast zwei Jahren leben die 37-Jährige und ihr kleines Mädchen nun in Spanien. Ihr neues Leben abseits von Hollywood hat sich die kleine Familie in der Nähe von Madrid aufgebaut. Wie gut es den beiden da geht, verriet ein Insider erst kürzlich gegenüber Star. "Sie und ihr kleines Mädchen passen gut in die neue Nachbarschaft", erzählte die Quelle. Ganz ohne Vorurteile könne Amber ihren neuen Alltag bestreiten, da viele nichts von ihrer wilden Vergangenheit wissen. Mittlerweile komme die Aquaman-Darstellerin auch immer besser mit der Sprache zurecht.

In den vergangenen Jahren ging es aber nicht immer so ruhig in ihrem Leben zu. Erst 2022 hatte sie sich eine erbitterte Schlammschlacht mit ihrem Ex Johnny Depp (60) vor Gericht geliefert. Letztendlich wurde die Schauspielerin zu fast zehn Millionen Euro Schadensersatz verurteilt, weil sie ihren Ex in einem Artikel verleumdet hatte. Daraufhin legte sie Berufung ein, die sie im Dezember 2022 fallen ließ. "Mit der Beilegung dieses Falles entscheide ich mich auch für die Freiheit, meine Zeit der Arbeit zu widmen, die mir nach meiner Scheidung geholfen hat, zu heilen", erklärte sie in einem Statement auf Instagram.

Anzeige Anzeige

MEGA Amber Heard mit ihrer Tochter Oonagh

Anzeige Anzeige

Getty Images Amber Heard, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Bilder? Total niedlich und schön! Na ja, auf mich wirken die etwas gestellt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de