Kein Neid! Johnny Depp gratuliert Robert Downey zum Oscar

Johnny Depp (60) gehört zu den erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods! Ganze dreimal wurde der Fluch der Karibik-Darsteller schon für einen Oscar nominiert. Für den Sieg hat es bisher jedoch nicht gereicht. Das hält ihn trotzdem nicht davon ab, sich für seinen Freund Robert Downey Junior (58) zu freuen. Dieser gewann vor wenigen Tagen seinen ersten Oscar als "Bester Nebendarsteller" im Kinohit "Oppenheimer". In seiner Instagram-Story gratuliert Johnny seinem Schauspielkollegen nun zu der begehrten Auszeichnung! Dafür postet er zwei gemeinsame Fotos, die das Schauspieler-Duo bei den Golden Globes im Jahr 2011 zeigen. "Gratulation an meinen lieben Freund", fügt der 60-Jährige herzlich hinzu.

Nicht nur Johnny freut sich für seinen Kollegen. Auch Robert selbst schien voller Freude über den Sieg zu sein. In seiner Dankesrede bei der diesjährigen Oscarverleihung zeigte er sich sichtlich berührt. "Du hast mich ins Leben zurückgeliebt. Du bist der Grund, warum ich heute hier bin", dankt der Schauspieler liebevoll seiner Frau Susan Downey (50). Auch für die gesamte "Oppenheimer"-Besetzung findet der Marvel-Star liebe Worte. "Hier ist mein kleines Geheimnis: Ich brauchte diesen Job mehr, als er mich brauchte", gesteht der 58-Jährige emotional. "Ich danke Christopher Nolan (53), Emma Thomas und der großartigsten Crew aller Zeiten. Dank euch bin ich heute ein besserer Mensch", fügt er gerührt hinzu.

Jimmy Kimmel (56) gratulierte Robert auf seine ganz eigene Art und Weise. Als Moderator der diesjährigen Oscars wollte auch er dem Schauspieler seine Glückwünsche bekunden. Dies machte der TV-Host jedoch in einem etwas fragwürdigen Stil. "Dies ist das größte Highlight in Robert Downey Juniors langer und illustrer Karriere. Na ja, eines der größten Highs", scherzte der Comedian. Mit dieser Aussage spielte er auf die langjährigen Drogenprobleme des Kinderstars an.

Getty Images Robert Downey Jr. und Susan Downey, Ehepaar

Getty Images Jimmy Kimmel, Moderator

