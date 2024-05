Begleicht O.J. Simpson (†) Schulden an Goldman-Familie doch?

Im vergangenen Monat starb O.J. Simpson (✝76) an den Folgen seiner Krebserkrankung. Bis zu seinem Tod schuldete der einstige NFL-Star der Familie des ermordeten Ron Goldman, dem Freund seiner Ex-Frau Nicole Brown (✝35), umgerechnet 30 Millionen Euro. Aus seinem Testament geht jedoch hervor, dass sein Nachkommen nicht zum Begleichen der Schulden genutzt werden soll. Doch nun könnte sich das Blatt wenden: Wie TMZ jetzt erfahren haben will, hat O.J.s Anwalt und langjähriger Weggefährte, Malcolm LaVergne, sowohl an die Familie Goldman als auch an die Familie Brown einen Brief geschrieben und um ein Treffen gebeten. Bei diesem wolle der Jurist unter anderem über O.J.s Treuhandvermögen sprechen und somit Transparenz zu dem Nachlassverfahren schaffen.

Ob Ron und Nicoles Angehörige Anspruch auf den Nachlass haben, könne der Jurist jedoch nicht versprechen – laut dem Medium weist er darauf hin, dass alle Ansprüche gegen den Nachlass nach dem Nachlassrecht von Nevada behandelt werden müssen. LaVergne hoffe, dass das Treffen am oder vor dem 10. Mai stattfinden wird. Er sei jedoch auch bereit, sich an einem anderen Tag in diesem Monat zusammenzusetzen. Ob die Familien Brown und Goldman dem Treffen zugestimmt haben, ist bis dato jedoch nicht bekannt.

Zuvor stimmte der Jurist noch einen ganz anderen Ton an. In einem Interview mit dem Las Vegas Review-Journal hatte LaVergne deutlich gemacht, dass der Nachlass gezielt gegen die Entschädigung der Familien der Opfer eingesetzt wird. "Es ist meine Hoffnung, dass die Goldmans nichts bekommen", betonte der Anwalt des "Die nackte Kanone"-Stars gegenüber dem Medium und betonte außerdem: "Sie [die Angehörigen Ron Goldmans] sollen leer ausgehen, sie ganz besonders. Dafür werde ich alles in meiner Macht Stehende tun." So sollte O.J.s Erbe bis dato unter seinen vier Kindern aufgeteilt werden – jedoch war nicht bekannt, wer wie viel erhält.

Anzeige Anzeige

Getty Images O.J. Simpson

Anzeige Anzeige

Getty Images O.J. Simpson, Mai 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, die Goldman-Familie wird sich dazu äußern? Ja, da bin ich mir sicher! Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de