Kehrt Johnny Depp etwa doch zu "Fluch der Karibik" zurück?

Gibt es doch noch Hoffnung? 2003 war Johnny Depp (60) erstmals in die Rolle des kultigen Piraten Jack Sparrow in Fluch der Karibik geschlüpft. Nach dem großen Erfolg des ersten Teils kamen noch vier weitere Streifen raus, aber dann war Schluss für den Schauspieler: Disney wollte im Zuge seines Prozesses mit Amber Heard (37) nicht mehr mit ihm arbeiten. Doch beim neuen "Fluch der Karibik"-Teil könnte Johnny wohl doch dabei sein – doch nicht so, wie sich die Fans das vorstellen!

Beim sechsten Teil der Filmreihe soll alles anders werden: Wie Bild berichtet, soll sich die Geschichte nicht mehr um die gewohnte Crew, bestehend aus Will Turner (Orlando Bloom, 47), Elizabeth (Keira Knightley, 38) und Jack Sparrow und Co. drehen. Laut einem Insider soll Ayo Edebiri (28) im Fokus stehen, die Story spiele aber trotzdem noch im gleichen Piratenuniversum. Somit könnten Johnny, Orlanda und Keira in Nebenrollen zu sehen sein. Die Hollywoodstars selbst haben sich bisher aber noch nicht dazu geäußert.

Die Chancen auf ein Comeback des 60-Jährigen stehen aber sehr gut. Denn die Produzenten scheinen ihn doch wieder mit ins Boot holen zu wollen. "Wir werden sehen. Ich würde es lieben. Ich würde es lieben, ihn in dem Film zu haben", sagte Jerry Bruckheimer (80) über eine potenzielle Rückkehr von Johnny gegenüber Entertainment Tonight.

Getty Images Johnny Depp im Mai 2023

Getty Images Ayo Edebiri, Schauspielerin

Getty Images Johnny Depp im Mai 2022

