Ciao Hollywood! Eva Longoria und José ziehen nach Spanien

Sie kehren Hollywood den Rücken zu! Laut eines Insiders, der sich gegenüber Daily Mail äußerte, verlassen Eva Longoria (49) und ihr Mann José Bastón Los Angeles und siedeln nach Europa um! In der spanischen Stadt Marbella soll sich die kleine Familie niederlassen wollen. Doch warum wollen die Schauspielerin und der Filmregisseur ihre bisherige Heimat aufgeben? "Sie wollen ihren Sohn an einem Ort großziehen, an dem er von Natur und Schönheit umgeben ist und nicht in die ganzen Hollywood-Kreise hineingezogen wird", erklärt die Quelle.

Eva und ihr Ehemann wollen ihren Wohnsitz laut dem Insider dauerhaft nach Spanien verlegen. "Sie hat in Hollywood alles bekommen, was sie wollte", so der Informant. Bereits vor wenigen Monaten präsentierte die Desperate Housewives-Darstellerin stolz ihr neues Anwesen in Marbella und erklärte im Gespräch mit Hello: "Als ich vor zwei Jahrzehnten das erste Mal nach Marbella kam, war es Liebe auf den ersten Blick. Ich sagte zu mir selbst: 'Eines Tages werde ich hier leben.'" Der Verkauf von Evas Villa in Beverly Hills gestaltet sich allerdings schwieriger als gedacht: Die Mutter eines Sohnes senkte erst kürzlich den Preis von 21,3 Millionen Euro auf 17,7 Millionen Euro.

Eva und Josés Beziehung wurde 2013 publik. Zwei Jahre später feierten die beiden ihre Verlobung und schritten 2016 in Mexiko vor den Traualtar. Rund zwei Jahre später erblickte dann Söhnchen Santiago das Licht der Welt. Wie wichtig der Kleine für sie ist, machte die gebürtige Texanerin im Gespräch mit Mirror klar: "Die Dinge sind viel einfacher, seitdem ich ihn habe. Er ist meine oberste Priorität, durch ihn habe ich gelernt, auch mal 'Nein' zu sagen. Außerdem ist mein Alltag jetzt viel strukturierter."

Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin

MEGA José Bastón und Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago

