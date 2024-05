"Lügenbaronin"? Michelle Monballijn wehrt sich gegen Ex Mike

Bei Mike Cees und Michelle Monballijn will einfach keine Ruhe einkehren. Das einstige Paar, das momentan bei Prominent getrennt um den Sieg kämpft, lässt seit Wochen kein gutes Haar mehr aneinander und wirft sich gegenseitig sogar körperliche Gewalt vor. Nachdem Mike seine Ex öffentlich als "Lügenbaronin" bezeichnet hatte, richtet Michelle im Promiflash-Interview nun deutliche Worte an ihren Verflossenen: "Wenn ich eine Lügenbaronin sein soll, dann fällt dir im gleichen Moment schon die Nase ab. Hör auf, umzudrehen und Geschichten in deinem Lügenkarussell zu erfinden."

Mikes Affäre mit Arielle Rippegather (33) scheint die Schauspielerin auch noch zu verletzen. "Ach, ich war die einzige Frau, die du so geliebt hast? Ich erinnere dich daran, dass du mir seit mehreren Jahren fremdgegangen bist, während ich mich in der Öffentlichkeit vor dich gestellt habe", schießt Michelle weiter im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Im Gegenzug hast du mich bei mehreren Leuten schlecht gemacht und Videoaufnahmen von mir an mehrere Personen und Produktionen rumgeschickt, mit der Intention, dass ich in ein schlechtes Licht gerückt werde." Die 45-Jährige wolle endlich auspacken und nicht länger schweigen.

Der andauernde Streit zwischen Mike und Michelle erreichte seinen Höhepunkt, nachdem die Blondine und Arielle ein YouTube-Video veröffentlicht hatten, in dem sie über den ehemaligen Temptation Island-Verführer auspackten. Daraufhin konterte Mike unter anderem mit öffentlichen Spitzen in seiner Instagram-Story gegen seine Ex: "Ganz ehrlich, wärst du nicht so eine Lügenbaronin, dann wäre das Ganze nie so weit gekommen." Außerdem störe sich Mike daran, dass sich beide Frauen miteinander verbünden: "Dein Versuch, mich da irgendwie schlechtzumachen und dich mit allen Leuten, die da irgendwie mal gepimpert wurden, zusammenzutun… Weiß ich nicht, ob das so cool ist."

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn, Schauspielerin

Instagram / ariellerippegather_official Michelle Monballijn und Arielle Rippegather

Wie findet ihr es, dass Michelle auf Mikes Aussagen reagiert? Ich finde es gut, dass sie sich verteidigt! Na ja, sie sollte lieber nicht darauf eingehen.



