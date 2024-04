38 Jahre alt! Amber Heard feiert mit einem Glas Champagner

Seit einigen Monaten ist es still um Amber Heard (38). Die Schauspielerin hat sich größtenteils aus dem Rampenlicht zurückgezogen und auch auf ihren Social-Media-Accounts ist es ruhig. Doch nun lässt die Schauspielerin es sich nicht entgehen, an ihrem besonderen Tag einen Gruß an ihre Fans zu schicken: Zur Feier ihres 38. Geburtstags postet sie ein Foto von sich auf Instagram! Darauf trägt sie ein goldenes Glitzertop und schlürft sichtlich entspannt von einem Glas Champagner. Die Wände im Hintergrund des Bildes sind komplett mit vollen Weinregalen bestückt. Den Post betitelt sie dazu passend: "Ein Geburtstag ist wie für Champagner gemacht" und setzt dahinter ein rosa Herzchen-Emoji.

Die Aquaman-Darstellerin genießt mit ihrer Tochter ein ruhiges Leben in Spanien, fernab vom Rummel Hollywoods, der Presse und dem Rampenlicht. Deswegen zeigen sich ihre Fans auch umso überraschter über ihren neuen Post. Weil sie die Kommentarfunktion für das Bild ausgeschaltet hat, wenden sich ihre Supporter der Plattform X zu. Dort schreibt einer: "Amber Heard hat grade ein Foto von sich gepostet und sie sieht so toll aus! Die Welt hört auf, sich zu drehen, Amber ist gesund und leuchtet richtig!" Ein weiterer Fan schreibt: "Es war so lange ruhig auf ihrem Account, ich hatte schon fast vergessen, dass ich ihr folge. Es ist so schön, sie so glücklich zu sehen!"

Vor einigen Tagen wurde Töchterchen Oonagh drei Jahre alt und auch da hat Amber schon zelebriert – allerdings altersgerecht mit Kuchen und Ballons. Auch auf den Fotos des damaligen Tages schien ihr das Glück ins Gesicht geschrieben zu sein. Doch das war nicht immer so. Bevor die "London Fields"-Darstellerin der Öffentlichkeit den Rücken zukehrte, war sie in einen millionenschweren, dramatischen Gerichtsprozess verwickelt. Ihr Ex-Mann Johnny Depp (60) hatte sie Anfang 2022 wegen Verleumdung angeklagt, nachdem sie einen Artikel über ihre Erfahrung mit sexueller und körperlicher Gewalt veröffentlicht hatte, der laut dem Schauspieler seinen Ruf zerstört hatte.

MEGA Amber Heard mit ihrer Tochter Oonagh

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2015

