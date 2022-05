Terra Jole verkündet besorgniserregende Nachrichten! Eigentlich könnte es für die "Little Woman"-Bekanntheit nicht besser laufen. Gemeinsam mit Ehemann Joe Gnoffo hat sich der TV-Star eine eigene Familie aufgebaut. Neben der kleinen Penny und Sohnemann Grayson hat ihre jüngste Tochter Magnolia das Familienglück der Blondine im März 2020 perfekt gemacht. Nun teilte die Schauspielerin schlimme Nachrichten mit ihren Fans: Terra ist an Brustkrebs erkrankt!

Terra hat enthüllt, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Das teilte die 41-Jährige vergangenen Freitag mit ihren Fans, als sie einen herzzereißenden Beitrag auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht hatte. In dem Video sieht man die gebürtige Texanerin, wie sie ihrer Mutter sichtlich verzweifelt am Telefon berichtete, dass sie sich in naher Zukunft einer doppelten Mastektomie unterziehen muss. "Ich möchte nur, dass du weißt, dass du dir keine Sorgen machen musst und dass alles gut werden wird", versprach sie ihrer besorgten Mutter in dem Clip.

Terras Fangemeinde steht der dreifachen Mama in dieser schweren Zeit bei. "Du schaffst das, Terra! Deine Reise wird so vielen helfen. Einen Tag nach dem anderen" oder "Du kämpfst nicht alleine dagegen und ich bin so froh, dass du dich nicht versteckst", heißt es unter anderem in den Userkommentaren unter ihrem Enthüllungsvideo.

Instagram / terrajole Terra Jole und ihr Ehemann Joe Gnoffo im April 2022

Getty Images Schauspielerin Terra Jole

Instagram / terrajole Grayson, Joe, Penelope und Terra

