Kampf der Realitystars war für Chethrin Schulze (30) von Anfang an eine Qual! In der vierten Folge der unterhaltsamen TV-Show überraschte die ehemalige Love Island-Kandidatin die Zuschauer mit ihrem freiwilligen Exit, nachdem sie erst in Folge drei in die Sala gezogen war. Zuvor hatte sie bei einem Spiel eine Panikattacke bekommen – und sich geweigert, einen Wahlkampf für ihren Verbleib in der Show zu führen. Doch die Influencerin hatte auch davor schon keinen Spaß mehr bei "Kampf der Realitystars": Am liebsten hätte Chethrin direkt abgebrochen!

Das plauderte die 30-Jährige jetzt im Promiflash-Interview nach ihrem Ausstieg aus: Chethrins Entscheidung, die Show in Folge vier zu verlassen, sei alles andere als spontan gewesen! "Ich wollte seit Tag eins raus und habe mich dort unwohl gefühlt", stellte sie klar. Doch wann genau wurde Chethrin klar, dass sie gehen will? "Der Knackpunkt war nicht zu sehen, der war schon kurz nach meiner Ankunft. Es hat zwar niemand gesehen, aber eigentlich war ich dort die meiste Zeit am Weinen und da wusste ich: Hier gehöre ich nicht her!"

Aber wer oder was hat dafür gesorgt, dass Chethrin derart elend zumute war? "Vielleicht lag es an den sehr extremen und explosiven Charakteren vor Ort", erklärte sie. "Die Stimmung war für mich persönlich zu gereizt. Meine kleine Welt, mein Umfeld und mein Leben sind positiv und fröhlich, da wird nicht geschrien oder beleidigt", ergänzte sie. Den Cast aus den ersten beiden Staffeln hätte sie viel "lustiger" gefunden.

Was die Zuschauer neben Chethrins Tränen zu Beginn auch nicht im TV gesehen haben: Wie hat eigentlich die Produktion auf ihren freiwilligen Ausstieg reagiert? "Die Produktion war unfassbar lieb zu mir und hat probiert, mich zu überzeugen, dass ich noch bleibe – aber mein Entschluss stand fest", offenbarte sie. "Da konnte niemand mehr das Ruder rumreißen."

