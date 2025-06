"Love Island" oder KDRS? Laura und Can nerven Mitstreiter

Haben manche Kandidaten bei Kampf der Realitystars das Konzept der Show missverstanden? Die Flirterei zwischen Can Kaplan und Laura Maria Lettgen geht so manchem ihrer Kollegen gegen den Strich. Martin Angelo (31) meckert: "Ich mag Laura und Can, aber irgendwie geht mir das auch so langsam auf die Nerven." Während er das stille Örtchen aufsucht, diskutiert er das heiße Thema mit Pinar Sevim. "Die sagen, das ist kein Love Island, aber die machen schon so, als ob 'Love Island' wäre", philosophiert Pinar. Von der anderen Seite der Toilettentür tönt Martin: "Das nervt so!" Die beiden sind sich einig: Can und Laura haben den Blick für das Wesentliche – den Sieg – verloren.

Immerhin geht es bei "Kampf der Realitystars" nicht um die Suche nach dem richtigen Partner, sondern um den Titel "Realitystar 2025" und ein Preisgeld von rund 43.000 Euro. Pinar sieht das Positive in der Schwärmerei ihrer Rivalen: "Solange die ihr Ding machen, kann ich mich auf das Ziel konzentrieren." Währenddessen verbringen Can und Laura gemeinsame Zeit am Steg, fernab der restlichen Gruppe. "Ich neige dazu, eher einen Spruch auf den Lippen zu haben, aber Can macht mich voll weich", strahlt Laura. Auch Can scheint Interesse an dem OnlyFans-Model gefunden zu haben. "Ich verstehe mich sehr gut mit Laura. Ich finde, sie hat eine tolle Einstellung zum Leben, dementsprechend sprechen wir viel miteinander", findet er.

Der aufblühenden Liebelei zwischen Can und Laura wird jedoch ein jähes Ende gesetzt. Bei einer Auktion der besonderen Art dürfen die Kandidaten Teile ihrer Gage bieten – wer das höchste Angebot abgibt, darf einem unliebsamen Kollegen den Laufpass erteilen. Obwohl Laura ihre gesamte Gage investiert, um ihre Kontrahentin Giuliana Farfalla (29) aus der Show zu verbannen, kann sie noch jemand überbieten. Frank Fussbroich (57) tritt stolze 10.399 Euro seines Gehalts ab und sägt damit Can ab. "Dieser Can, das ist einfach eine Schlafmütze, den hätte ich gerne raus hier. Außerdem hat der mir zu viele Freunde hier", findet das Reality-TV-Urgestein.

RTL, RTL Collage: Laura Maria Lettgen, Can Kaplan

RTLZWEI Martin Angelo, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

RTLZWEI Laura Lettgen und Can Kaplan bei "Kampf der Realitystars" 2025