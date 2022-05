Chethrin Schulze (30) hat einen Entschluss gefasst. Erst vergangene Woche stieß die Reality-TV-Bekanntheit zu den bereits in die Sala eingezogenen Kandidaten bei Kampf der Realitystars dazu. Während die Zuschauer erwarteten, dass es zwischen ihr und Elena Miras (30) zu einer heftigen Auseinandersetzung kommt, überraschten die ehemaligen Love Island-Teilnehmerinnen mit einem friedlichen Abend zu zweit. Doch nun trieb etwas anderes die Influencerin so zur Weißglut, sodass Chethrin sich für den vorzeitigen Exit entschied.

Nachdem die 30-Jährige nach dem Ende des ersten Spiels gemeinsam mit Schäfer Heinrich (55) auf der Nominierungsliste landete, fasste sie einen Entschluss. "Für mich hat sich das Kapitel Trash-TV erledigt. Ich werde definitiv noch im TV stattfinden, aber in anderen Bereichen. Deshalb habe ich für mich entschieden, dass ich freiwillig das Handtuch werfe", verkündete die TV-Bekanntheit ihren Mitstreitern am Abend nach dem Spiel.

Doch was führte dazu, dass Chethrin sich für den freiwilligen Exit entschied? In der letzten Runde des Spiels bekam sie eine Panikattacke, als sie sich in einen Teppich einwickeln musste. Zudem sollte sie für ihren Verbleib in der Show einen Wahlkampf führen – für den Social-Media-Star zu viel. "Für mich ist das kein Spaß – ich mach mich hier nicht zum Deppen, egal wie lustig eure Show da sein soll", betonte das Model.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Chethrin Schulze bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Wahlkampf-Fahnen bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Chethrin Schulze verkündet ihren "Kampf der Realitystars"-Exit

