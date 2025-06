Dieser "Kampf der Realitystars"-Promi muss Sala verlassen

Folge acht in der aktuellen Staffel von Kampf der Realitystars ist bereits angebrochen. Doch die Stars und Sternchen in der Sala müssen auf der Hut sein. Denn auch heute muss wieder ein Promi sein Köfferchen packen und darf die "Stunde der Wahrheit" mit Arabella Kiesbauer (56) künftig dann nur noch von der Ersatzbank aus beobachten. Dank des Safety-Spiels können sich Jens Hilbert (47) und Giuliana Farfalla (29) vor genau diesem Worst Case schützen. Stephen Dürr (50) und Bela Klentze (36) haben dieses Glück allerdings nicht. In Sachen Münzen ist es zwischen ihnen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Letztlich bekommt aber der ehemalige Alles was zählt-Darsteller die meisten und muss somit gehen.

Besonders auffällig war jedoch zunächst, dass Bela während der Diskussionen vor allem von Martin kritisiert wurde. "Meine Stimme geht heute an Bela. Weil ich finde, dass Bela sich irgendwie nicht richtig in die Gruppe integriert, Dinge alleine macht und ich finde, das einfach nicht geil", erklärte dieser vor seiner Entscheidung. Dennoch muss am Ende Stephen gehen. Auch, weil einige ihn als zu große Konkurrenz sehen. Damit endet seine Reise im exotischen Reality-TV-Abenteuer endgültig. "Für mich ist alles fine. Egal, was hier gelaufen ist. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht", sind Stephens letzte Worte.

In Folge sieben realisierten höchstwahrscheinlich einige seiner Kollegen, dass Stephen nicht lange zögern würde und sich gegen sie stellen würde. Nach einem kleinen Problem stellt er sich zusammen mit Giuliana einem Safety-Spiel. Doch dort lässt der Schauspieler sie in der allerletzten Minute hängen. "Ich habe Stolz und ich bin mir selbst treu, Giuliana. Du hast hinterrücks versucht, mich zu Fall zu bringen und mir vorneherum gesagt, dass du mich nicht wählen wirst. Allein, dass ich hier stehe, sorgt schon für Unmut bei den anderen. Es geht mir gegen den Strich, ich kann es nicht machen", erklärte Stephen zu einem eiskalten Move.

Anzeige Anzeige

RTL II Arabella Kiesbauer bei "Kampf der Realitystars", 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Stephen Dürr, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / stephen_duerr Stephen Dürr im Januar 2022

Anzeige