Cora Schumachers (45) Beziehung zu Ralf Schumacher (46) hatte auch ihre Schattenseiten. Die Reality-TV-Bekanntheit und der Rennfahrer kennen sich seit ihrer Kindheit. 2001 heiratete das Paar. 14 Jahre später folgte die Scheidung. Auch heute noch wird Cora mit Ralf in Verbindung gebracht. Jetzt offenbarte die ehemalige Rennfahrerin, dass ihr der Rummel um ihre Beziehung zu Ralf damals zu viel war.

"Ich bin in diesen Zirkus reingekommen", begann Cora in der Reality-TV-Show Club der guten Laune zu erzählen. Ihre Mitstreiterin Theresia Fischer (30) offenbarte ihr zuvor, sich manchmal nicht gut genug zu fühlen. Dieses Gefühl kennt Cora auch. "In der Formel 1 gab es nur schöne Frauen. [...] Jeder hat drauf geachtet, was macht sie? Was trägt sie? Das hat mir die Luft zum Atmen genommen", meinte die 45-Jährige, während ihr Tränen über die Wangen liefen. Von Ralf habe sie diese hohe Erwartungshaltung an sich selbst jedoch nicht auferlegt bekommen.

"Wer eine große Stütze war, war immer der Ralf. Wenn die Kacke am Dampfen ist, dann hilft er", sprach Cora von ihrem Ex-Mann. Damals habe ihr sehr geholfen, selbst Autorennfahrerin zu sein. Es war ihr Ventil, mit der großen Überforderung klarzukommen. Nach einem schweren Unfall stieg Cora jedoch nie wieder ins Rennauto, meinte sie. Das fehle ihr heute sehr.

"Club der guten Laune" ab dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

Anzeige

Getty Images Cora und Ralf Schumacher im Juli 2007

Anzeige

Getty Images Cora Schumacher, November 2007

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de