Mein Held: So herzlich gratuliert David Papa Ralf Schumacher

Ralf Schumacher (50) feiert heute runden Geburtstag – und sein Sohn David Schumacher (23) hat sich auf Instagram etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um seinem Vater zu gratulieren. Der 23-Jährige postete ein emotionales Foto, auf dem die beiden mit Weingläsern anstoßen. Dazu widmete er Ralf liebevolle Worte: "Herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag an den Mann, der immer mein Held, mein Wegweiser und alles andere war, was möglich ist."

In seinem Post lobte David ferner die Qualitäten seines Vaters und hob dessen humorvolle und liebevolle Art hervor: "Auf deine unglaubliche Weisheit, deine endlosen Witze und die Liebe, die du so großzügig gibst. Prost auf 50 tolle Jahre, Dad – auf die nächsten 50 (wenn nicht mehr)!" Für den ehemaligen Formel-1-Fahrer dürfte dies eine ganz besondere Ehrung vom eigenen Sohn gewesen sein. Ralf, der nach seiner Karriere als Rennfahrer in die Welt des Unternehmertums wechselte, hat seit jeher ein enges Verhältnis zu seinem einzigen Kind. David stammt aus der Ehe mit Ralfs Ex-Frau Cora Schumacher (48), die von 2001 bis 2015 andauerte.

Seit seinem Coming-out im Juli 2024 hat sich einiges im Leben von Ralf verändert. Die Beziehung zu seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne hatte er damals unerwartet öffentlich gemacht, eine Entscheidung, die er als "spontan" bezeichnete. David zeigte sich damals nicht nur unterstützend, sondern auch erfreut darüber, dass sein Vater in Étienne jemanden gefunden hat, bei dem er sich sichtlich wohlfühlt.

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf und David Schumacher, Juni 2025

Instagram / davidschumacher_official Ralf und David Schumacher in Salzburg, 2020

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im September 2024