Verdächtige Ringe: Hat Ralf Schumacher Étienne geheiratet?

Ralf Schumacher (49) und Étienne Bousquet-Cassagne bringen die Gerüchteküche ein wenig zum Brodeln: Auf Instagram teilt der ehemalige Motorsport-Profi nun eine Bilderreihe mit einem verdächtigen Detail: Sowohl Ralf als auch Étienne tragen einen ähnlichen Ring an der rechten Hand. Könnte es also sein, dass die beiden Turteltauben den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt und geheiratet haben? Klar ist das bislang nicht – genauso gut könnten die Schmuckstücke auch einfach Partnerschaftsringe sein.

Verdächtige Ringe trugen die beiden schon im vergangenen Sommer an ihren Händen. Auch damals verrieten sie nicht genau, was es damit auf sich hatte. Der Gedanke an eine Hochzeit war Ralf aber wohl schon öfter gekommen. "Ehrlicherweise habe ich gedacht, ich hätte das Thema hinter mir. [...] Aber in diesem Fall wäre es denkbar", spielte der 49-Jährige damals in Bezug auf eine Ehe mit seinem Étienne im "Die Geissens"-Podcast.

Im vergangenen Juli hatte Ralf sich geoutet – und seine Beziehung mit Étienne öffentlich gemacht. "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", schwärmte er damals zu einem niedlichen Foto mit seinem Liebsten. Neben seinen Freunden bekommt Ralf für seine Liebe auch große Unterstützung von seinem Sohn David (23), den er mit seiner Ex-Frau Cora Schumacher (48) bekam. "Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau. Ich stehe zu 100 Prozent hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch", freute dieser sich damals auf Instagram mit seinem Papa.

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher (r.), sein Partner Étienne (l.) und ein weiterer Mann im Mai 2025

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im September 2024

