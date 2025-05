Coming-out war für Ralf Schumacher durchweg positiv

Im Juli 2024 sorgte Ralf Schumacher (49) für Aufsehen, als er seine Beziehung zu Lebensgefährten Étienne Bousquet-Cassagne über Instagram öffentlich machte. Mit einem gemeinsamen Foto, das sie Arm in Arm zeigt, und den Worten: "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", berührte der frühere Formel-1-Star nicht nur die Sportwelt. Nun sprach er in einem Interview mit Sky über sein Coming-out und betonte, dass er diesen Schritt jederzeit wieder gehen würde. Wichtig sei, so Ralf, dass man im Vorfeld mit Familie und Freunden kommuniziere, damit niemand überrascht werde: "Der Rest kommt ganz von allein."

Das öffentliche Interesse an seiner Liebeserklärung war überraschend groß. Selbst internationale Medien berichteten über den Post, der innerhalb von 24 Stunden über 450.000 Likes sammelte. Doch auf den früheren Rennfahrer habe sich die Aufmerksamkeit nur positiv ausgewirkt. Weder auf der Straße noch von Kollegen in der Formel 1 habe er negative Meinungen erfahren: "Viele Teamchefs und Fahrer kamen auf mich zu und sagten, sie fänden das mutig." Ralf hingegen wolle diesen Schritt nicht als mutig sehen, sondern als etwas ganz Natürliches: "Man sollte es so machen, wie man sich fühlt, solange man niemanden stört."

Seine neue Lebensphase teilt Ralf mit Étienne, mit dem er offenbar eine innige Verbindung pflegt. In der Vergangenheit spekulierten Fans bereits nach einem Instagram-Auftritt der beiden über verdächtige, ähnliche Ringe an ihren Händen. Ob die beiden tatsächlich den Bund fürs Leben geschlossen haben oder es sich um Partnerschaftsringe handelt, bleibt offen. Doch eines ist klar: Ralf Schumacher scheint in Étienne nicht nur den richtigen Partner gefunden zu haben, sondern auch den Mut, ganz er selbst zu sein.

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Partner Étienne im Mai 2025

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne, Oktober 2024

