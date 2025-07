So hat Ralf Schumachers Vater auf sein Coming-out reagiert

Ralf Schumacher (50), der ehemalige Rennfahrer, feierte vor wenigen Tagen seinen 50. Geburtstag und blickte im Rahmen eines Interviews mit RTL auf ein bewegtes Jahr zurück. Im Juli 2024 machte er öffentlich sein Coming-out und stellte zugleich seinen Partner Étienne vor. Das große Medienecho war ihm bewusst, doch persönlich änderte sich für ihn kaum etwas, da sein Freundeskreis bereits über die Beziehung Bescheid wusste. "Wir sind da ganz normal unterwegs", erklärte Ralf, der betont, dass sein Fokus stets auf persönlicher Freiheit liegt. Der Freundeskreis und die Gewohnheiten blieben, nur die Öffentlichkeit gewann neue Einblicke in sein Privatleben.

Doch wie hat Ralfs Vater, Rolf Schumacher, auf diese Offenbarung reagiert? "Zwei Männer, kann ich mir vorstellen, die gleichen Interessen, man geht irgendwie in die gleiche Richtung, hat wahrscheinlich viel weniger Stress zusammen", zitierte Ralf lachend die Worte seines Vaters, als er über dessen erste Reaktion sprach. Sorgen über eine negative Einstellung habe er sich ohnehin nie gemacht. "Mein Vater war immer sehr modern", sagte der ehemalige Rennsportler. Auch Rolf selbst fand eindeutige Worte: "Ich finde, jeder sollte sein Leben so leben, wie er das für richtig hält. Und ich find das auch gut so!" Diese Unterstützung schien für Ralf eine Selbstverständlichkeit zu sein, was zeigt, wie modern und offen der Familienzusammenhalt ist.

In den Medien wurde Ralf lange Zeit als der "kleine Bruder" des Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher (56) wahrgenommen. Doch mit der Zeit hat er sich ein eigenes Standing geschaffen – als Rennfahrer, Unternehmer und keineswegs zuletzt als Privatmensch. Die Offenbarung über seine Beziehung zu Étienne stärkte sein öffentliches Profil als jemand, der offen und ehrlich zu sich selbst steht. Mit Rolf Schumacher als Rückhalt scheint die Familie Schumacher auch in neuen Lebensabschnitten fest zueinanderzustehen, was nicht nur Ralf selbst stärkt, sondern auch ein modernes Familienbild vermittelt.

Getty Images Ralf Schumacher, Formel-1-Bekanntheit

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im Juni 2025

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Partner Étienne im Mai 2025