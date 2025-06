Étienne feiert Ralf Schumachers Geburtstag mit Kussfoto

Ralf Schumacher (50) wird 50 – und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne nutzt die Gelegenheit, um ihm auf Instagram zu gratulieren und eine ganz besondere Liebeserklärung zu machen. "Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, die ich mit dir verbringe, ist eine absolute Freude. Die Jahre vergehen, aber die Liebe, die ich für dich empfinde, wird nie alt. Lass uns unsere Liebe fortsetzen und das Leben feiern", schwärmt Étienne und teilt dazu zwei zuckersüße Pärchenfotos. Auf einem der Schnappschüsse geben sie sich einen innigen Kuss. Der Höhepunkt für alle Fans, denn es ist das erste Kussfoto des Paares!

Die Aufnahmen entstanden auf einer White Party, die zu Ehren von Ralfs rundem Geburtstag organisiert wurde. Ganz in Weiß strahlte das Paar nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes – das Geburtstagskind lachte auf dem zweiten Foto ganz ausgelassen in die Kamera, während sich Étienne an seine Seite lehnt. Die Fans sind total begeistert von den Schnappschüssen und hinterlassen liebe Worte für Ralf und seinen Liebsten. "So schön in Worten und Bildern. Alles Gute und feiert eure Liebe", "So schöne, private Aufnahmen. Ihr seid in unseren Herzen" und "Alles Gute für Ralf und für euch beide. Ihr beide seid so bezaubernd", heißt es in den Kommentaren.

Ralf und Étienne hatten ihre Beziehung im Juli 2024 öffentlich gemacht, als der Sky-Experte über Instagram sein Coming-out verkündete. "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", schrieb Ralf damals zu einem Foto der beiden. Kurz darauf zeigte sich das Paar erstmals gemeinsam bei einem Formel-1-Event in Ungarn. Seitdem zeigen sie sich regelmäßig zusammen in der Öffentlichkeit – zum Beispiel auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes im Mai 2025.

Instagram / etienne_bousquet Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne

Instagram / etienne_bousquet Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Partner Étienne im Mai 2025