So veränderte sich Ralf Schumacher durch große Liebe Étienne

Ralf Schumacher (50) hat in Südfrankreich seinen 50. Geburtstag gefeiert, umgeben von 80 Freunden aus aller Welt. Doch das Highlight der Feier war nicht die spektakuläre Kulisse, sondern die Person, die der ehemalige Formel-1-Fahrer an seiner Seite hatte: sein Partner Étienne, mit dem er seit fast zwei Jahren zusammen ist. "Dass so jemand noch mal in mein Leben kommt, damit hätte ich nie gerechnet", schwärmte Ralf im Interview mit der Bild-Zeitung.

Étienne scheint nicht nur Ralfs Herz erobert, sondern auch sein Leben grundlegend verändert zu haben. Die beiden teilen nicht nur ihren Alltag, sondern auch große Entscheidungen – sogar geschäftlich arbeiten sie zusammen, etwa in Ralfs Weingeschäft. Étienne bringt Struktur und Wärme in sein Leben, gestand der Rennfahrer emotional. Obwohl sie viele Interessen verbinden, gibt es einen Punkt, in dem sie sich uneinig sind: Golf sei überhaupt nicht Étiennes Ding, wie Ralf lachend zugab.

Die Beziehung zu Étienne markiert einen Wendepunkt in Ralfs Leben. Während er früher oft schnell aufbrausend war, hat die Partnerschaft ihm zu mehr Gelassenheit verholfen. "Früher habe ich mich oft über Kleinigkeiten geärgert. Heute ist mir Harmonie wichtiger", erklärte er. Seit Ralf seine Beziehung im Juli 2024 offiziell machte, indem er ein Pärchenfoto auf Instagram veröffentlichte, schwärmen Fans von den beiden.

Getty Images Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne bei dem Cannes Film Festival im Mai 2025

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im Juni 2025

Instagram / etienne_bousquet Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne