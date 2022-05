Die Queen (96) möchte sich ausruhen! In den vergangenen Monaten hatte die britische Monarchin immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Um sich ihrer Genesung zu widmen, zog sie sich zwischenzeitlich sogar ganz aus der Öffentlichkeit zurück. Sie wirkte zuletzt sehr gebrechlich und musste sogar am Gehstock gehen. Vor wenigen Tagen lud sie zu einer Audienz auf Schloss Windsor und es schien ihr besser zu gehen. Trotzdem wird die Queen dieses Jahr nicht an ihren traditionellen Gartenpartys teilnehmen!

Wie die Daily Mail berichtete, verkündete der Buckingham Palace nun diese Entscheidung. "Ihre Majestät, die Königin wird bei den diesjährigen Gartenpartys durch andere Mitglieder der königlichen Familie vertreten", hieß es in dem offiziellen Statement. Offenbar war der Hauptgrund dieser Entscheidung, dass die 96-Jährige bei den Feierlichkeiten in den Gärten lange stehen müsste. In den vergangenen Monaten hatte Elizabeth immer wieder über Probleme mit ihren Beinen und Füßen geklagt.

Royal-Expertin Angela Levin befürwortet diese Überlegung: "Es ist richtig so, dass die Königin nicht mehr an den Gartenpartys teilnimmt, da sie zu viel stehen müsste. Aber es ist wirklich schade." Die royalen Gartenfeiern hatten zuletzt aufgrund der Pandemie zwei Jahre infolge aussetzen müssen. Eine der Partys wird dieses Mal von Prinzessin Anne (71) organisiert.

Getty Images Prinzessin Anne, Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew in der Westminster Abbey im März 2022

Getty Images Prinzessin Anne im April 2022

Getty Images Die Queen im März 2022

