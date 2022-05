Die Fans von Ex on the Beach dürfen sich auf etwas gefasst machen! Die Realityshow geht schon nächste Woche in die dritte Runde. Der Cast verspricht ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Unter anderem ist Luigi Birofio schon zum zweiten Mal dabei! Aber auch Jill Lange (21) und Gina Alicia sind mit am Start. Ein erster Einblick bietet nun weiteren Aufschluss über die Kandidaten und Co.: Das erwartet die Zuschauer in der neuen Staffel!

Schon vor dem Start am 12. Mai sind die ersten 20 Minuten auf RTL+ abrufbar. Darin zu erkennen sind auch weitere Kandidaten: Unter anderem stoßen Cedric Beidinger, Anna Iffländer und Marc Zimmermann dazu. Auch auf Jill wartet eine deftige Überraschung: Die Are You The One?-Bekanntheit trifft auf ihren alten Verflossenen Sascha. Zudem wird auch Maria Bell in Mexiko alte und neue Bekanntschaften treffen.

Abgesehen von den Kandidaten teasern die ersten Minuten der Show jedoch noch mehr an: Es wird heiß! Nicht selten tummeln sich die Singles unter den Bettdecken oder knutschen wild im Whirlpool. Jill zeigte sich schon vorab voller Vorfreude: "Egal, von wem der Ex da drin ist, ich werde ihn mir auf jeden Fall nehmen, wenn er mir gefällt." Ob das zu Stress führen wird? Daran ist nicht zu zweifeln, denn in dem Clip fliegen bereits an einigen Stellen die Fetzen.

RTL / Frank Fastner Luigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

RTL / Frank Fastner Jill Lange, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

Instagram / marcz_instagraem Marc Zimmermann und Anna Iffländer im Dezember 2020 in Dortmund

TVNOW / Markus Hertrich Sascha, Kandidat bei "Are You The One?"

