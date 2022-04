Sie sind bei Ex on the Beach dabei! Auch in diesem Jahr wollen sich wieder liebeshungrige Singles am Strand von Mexiko verlieben. Wenn da nicht der eine oder andere Ex-Partner wäre, der dem Glück eventuell im Weg stehen könnte – denn auch die Verflossenen mischen hier mit. Bereits in zwei Staffeln ging es dabei drunter und drüber. Nun stehen die neuen Teilnehmer fest – und auch ein Kult-Kandidat ist dabei!

Wie RTL berichtete, ist Gigi Birofio wieder mit von der Partie! Der Influencer hatte in der vergangenen Staffel eigentlich bereits sein Liebesglück gefunden – doch dies währte nicht von Dauer. Neben ihm suchen noch weitere bekannte Gesichter wie Gina Alicia und Jill Lange (21) nach ihrem Partner fürs Leben.

Ebenfalls mit dabei sind der Content Creator Teezy, die angehende Automobilfachfrau Roma Lina, die Security-Mitarbeiterin Romina sowie der ehemalige Let's Love - Eine Hütte voller Liebe-Kandidat Jay Jay. Wie RTL außerdem bekannt gab, wird die neue Staffel ab dem 5. Mai zu sehen sein – die Fans müssen sich also nicht mehr lange gedulden!

