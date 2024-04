Süßes Foto: Was läuft bei Gigi Birofio und Julia Römmelt?

Während ihrer gemeinsamen Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars hatten sich Luigi Birofio (24) und Dana Feist noch als starkes Paar gezeigt. Doch nur wenig später gab die Soldatin die Trennung von dem Dschungelcamp-Star bekannt. Der Grund: Gigi habe Dana mehrfach betrogen. Damals stand das Playmate Julia Römmelt (30) im Verdacht, die mögliche Affäre von dem Realitystar zu sein. War an diesen Gerüchten etwas dran? Offenbar verbringen Julia und Gigi nun ziemlich viel Zeit miteinander, wie das Influencer-Duo in ihren Instagram-Stories teilt. Auf einem gemeinsamen Schnappschuss aus dem Fahrstuhl sehen die "Fame Fighting"-Kollegen auf jeden Fall sehr vertraut aus. Auch in den zahlreichen Videos wirken sie beim Bummeln durch die Stadt und beim gemeinsamen Essen wie ein eingeschweißtes Team.

Könnte zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft sein? Vor wenigen Wochen bezeichnete sich Julia jedenfalls noch als Single. Mit einem Post auf Threads machte sie ihren Beziehungsstatus mehr als deutlich. "Warum bin ich Single? (Bitte ernst nehmen)", fragte die Twitch-Bekanntheit ihre Follower. Auch gab die 30-Jährige preis, dass sie keine Lust mehr auf nur lockere Dates habe. "Mein nächstes Date wird mein Ehemann – Punkt!", schrieb die YouTuberin zuversichtlich.

Auch Gigi warf im Februar dieses Jahres noch auf eine ganz andere ein Auge: An seiner Dschungel-Kollegin Evelyn Burdecki zeigte der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer live vor der Kamera großes Interesse. Zu Besuch bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" rief er der Blondine offensiv zu: "Wir beide gehen doch eh noch was miteinander trinken!" Von diesem Angebot zeigte sich Evelyn jedoch wenig begeistert. "Nein, auf keinen Fall. Kein falsches Gerücht hier! Falsches Gerücht", entgegnete sie geschockt.

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Playmate

Getty Images Evelyn Burdecki, 2023

Glaubt ihr, zwischen Julia und Gigi könnte mehr als nur Freundschaft sein? Ja! Also die Stories sind offensichtlich. Sie könnten sich auch einfach nur als Freunde gut verstehen. Ergebnis anzeigen



