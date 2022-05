Er scheint seine Aussage zurückzuziehen! Kim Kardashian (41) hatte sich in der aktuellen Staffel von "The Kardashians" darum gesorgt, dass unveröffentlichtes Sextape-Material mit ihrem Ex Ray J (41) an die Öffentlichkeit gelangen könnte. Damit alle Dateien in ihren Besitz übergehen, soll sich Kanye West (44) deshalb mit Kims Verflossenem getroffen und die restlichen Videos gesichert haben – Ray J erklärte daraufhin, dass diese Szene eine Lüge sei. Nun ruderte Kims Ex zurück und schilderte die Sextape-Übergabe mit Kanye.

So wie die Übergabe des Sexmaterials in der neuen Kardashian-Show dargestellt wurde, soll es nie passiert sein – das behauptete Ray J zumindest jetzt im Netz. Gegenüber Perez Hilton erklärte der Sänger, dass es doch zu einem Treffen mit Kanye gekommen sein soll, bei dem er ihm entsprechendes Material überreichte. "Ich habe es ihm in einem privaten Terminal auf der Rückseite des Flughafens von Los Angeles gegeben, in einem privaten Raum, wo wir vier Stunden lang geredet haben", bestätigte Ray und versicherte, dass er dem "Stronger"-Interpreten alles ausgehändigt hätte, was in seinem Besitz war.

Dabei soll es sich seiner Aussage nach jedoch nicht um weitere Sexvideos des einstigen Liebespaars gehandelt haben. "Es waren Textnachrichten und verschiedene Bilder von Kim und mir, die wir uns über die Jahre nach dem Sextape geschickt haben", stellte Ray klar.

Getty Images Ray J bei einem Event in Atlanta im September 2019

Getty Images Kanye West, 2019 in Chicago

Getty Images Ray J bei den BMI R&B/Hip-Hop Awards in Beverly Hills im August 2015

