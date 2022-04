Ray J (41) kann es nicht fassen. In der neuen Folge von "The Kardashians" war zu sehen, wie Kanye West (44) seiner Ex Kim Kardashian (41) einen Koffer übergab, was die Unternehmerin in Tränen ausbrechen ließ. Während die TV-Bekanntheit das Gepäckstück öffnete, erklärte sie ihrer Familie, dass sich darin die Sextapes von ihr und ihrem Ex-Freund Ray J befinden. Im Netz reagiert Ray nun auf die Szene und bezeichnete alles als Lüge.

Unter dem Instagram-Beitrag eines Promi-Nachrichtenportals meldete sich der Sänger zu Wort. "Das ist alles eine Lüge. Ich kann das ihnen nicht mehr durchgehen lassen. Das ist nicht wahr", schrieb der 41-Jährige genervt unter dem Posting, das die Szene aus der Show zeigt. Hat er sich etwa nie mit Kanye getroffen und ihm einen Koffer mit einem Computer und einer Festplatte darin übergeben?

Erst vor wenigen Wochen plauderten Insider gegenüber The Sun aus, dass Kim befürchte, Ray sei im Besitz weiterer intimer Filmchen und würde diese veröffentlichen. Doch im Laufe ihrer Show stellte sich heraus, dass sich weder auf dem Computer noch auf der Festplatte weiteres Privatmaterial befand.

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Ray J, Rapper

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de