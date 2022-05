Marleen Lohse (38) will ihre Schwangerschaft nicht länger verstecken! Am vergangenen Samstag machte die freudige Nachricht die Runde, dass die Club der roten Bänder-Darstellerin und ihr Mann Max zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Bisher hielt sich die rothaarige Beauty mit weiteren Details über ihr Baby oder die Schwangerschaft recht bedeckt. Nun postete Marleen allerdings den ersten Schnappschuss mit Babybauch.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 38-Jährige nun die sommerliche Aufnahme von sich. Neben der atemberaubenden Kulisse fiel dabei besonders der schon ziemlich runde Bauch der in Soltau geborenen Schauspielerin ins Auge. Augenscheinlich stammt das Foto aus einem gemeinsamen Urlaub der Eheleute, denn Marleen vertaggte die französische Gebirgskette Luberon im Süden des Landes in ihrem Post. "Und denkt dran, heute ist Muttertag!", schrieb sie humorvoll zu dem Schnappschuss, der offenbar von ihrem Liebsten aufgenommen wurde.

Die rund 42.600 Abonnenten der Schauspielerin schienen ebenfalls hin und weg von der Aufnahme zu sein. So gratulierten der werdenden Mama beispielsweise viele Fans in den Kommentaren oder brachten ihre Begeisterung über das Foto zum Ausdruck. Auch einige von Marleens Schauspielkollegen hinterließen unter dem Beitrag entzückte Emojis. So postete Sönke Möhring (49) beispielsweise ein rotes Herz und ein vierblättriges Kleeblatt, während sich Sofie Eifertinger für ein lilafarbenes Herzchen entschied.

Instagram / marleen_lohse_ Marleen Lohse im Mai 2022

Instagram / marleen_lohse_ Marleen Lohse mit ihrem Mann Max

Getty Images Marleen Lohse im Februar 2019

