Deutscher Filmpreis: Marleen Lohse zeigt ihren Babybauch!

Marleen Lohse (38) steht die Schwangerschaft ganz ausgezeichnet! Im Mai verkündete die deutsche Schauspielerin zuckersüße Neuigkeiten: Sie und ihr Mann Max erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und könnten darüber kaum glücklicher sein. Kurz nach der Verkündung präsentierte die TV-Bekanntheit auch schon zum ersten Mal eine kleine Babykugel auf Social Media. Beim deutschen Filmpreis setzte Marleen ihre Rundung nun strahlend in Szene!

Auf dem roten Teppich in Berlin posierte die werdende Mutter in einem schlichten roten Kleidchen im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Mittlerweile sind die anderen Umstände an Marleen schon deutlich erkennbar – und sehen klasse an ihr aus. Mit einem weißen Blazer sowie entspannten weißen Sneakern und einer dezenten Clutch verpasste sie ihrem Outfit eine lässige Note.

Im Mai hatte die "Die Kinder vom Alstertal"-Darstellerin über ihre Agentur die Baby-News bestätigen lassen. "Ja, es stimmt. Im Herbst soll das Kind zur Welt kommen", hieß es in einem Statement gegenüber der Bild am Sonntag. Weitere Details wie das Geschlecht des Babys behalten Marleen und ihr Mann aber momentan noch für sich.

Getty Images Marleen Lohse im August 2017

Getty Images Marleen Lohse beim deutschen Filmpreis im Juni 2022

Instagram / marleen_lohse_ Marleen Lohse und ihr Mann Max im August 2021

