Traurige News aus der Sportwelt! Adreian Payne gehörte im US-amerikanischen Basketball zu den ganz Großen. Seine Karriere als Sportler begann 2014. Bei den Atlanta Hanks lief er erstmals als Profi auf ein Basketball-Feld. Danach stand er unter anderem bei den Minnesota Timberwolves und bei den Orlando Magics unter Vertrag. Im Februar 2021 warf er seinen letzten Korb und beendete danach seine aktive Karriere. Nun ist Adreian auf tragische Weise ums Leben gekommen!

Das berichtete nun E! News. In einem Statement der Polizei wurde der Tod des ehemaligen Sportlers schließlich offiziell bestätigt: "Ein Mann in den 30ern wurde erschossen und später im Krankenhaus als Adreian Payne identifiziert." Zu den Hintergründen der Schießerei gaben die Behörden bisher jedoch noch keine Auskunft. Jedoch wurde der Täter verhaftet und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Zuletzt spielte Adreian für die Panathinaikos Athen in Europa. Der griechische Basketballverein zollte ihm via Twitter ehrenvoll den Tribut. "Wir sind über die Nachricht vom bedauerlichen Verlust unseres Ex-Spielers schockiert. Unser aufrichtiges Beileid an die Familie von Adreian Payn", hieß es in einem Statement.

Anzeige

Getty Images Adreian Payne im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Adreian Payne im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Adreian Payne im März 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de