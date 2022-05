Diese Nachricht war für viele Friends-Fans ein Schock. Mike Hagerty (68) erreichte in der Sitcom als Mr. Treeger weltweite Bekanntheit. Auch in der Serie "Somebody, Somewhere", die Anfang des Jahres Premiere feierte, übernahm er eine wichtige Rolle. Vor wenigen Wochen verbreitete sein Co-Star Bridget Everett dann die traurige Nachricht, dass er im Alter von 67 Jahren gestorben ist. Jetzt ist auch Mikes Todesursache bekannt.

Wie TMZ berichtet, verstarb der Schauspieler an der heftigen Nebenwirkung eines Antibiotikums. Nach einer Infektion in einem seiner Beine im April sei er gesundheitlich angeschlagen gewesen. Um vor den Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Serie sicherzugehen, dass alles in Ordnung sei, habe Mike deshalb noch einmal das Krankenhaus aufgesucht. Dort habe sich sein Zustand zusehends verschlechtert, woraufhin er Antibiotika verabreicht bekam. Das Medikament löste jedoch eine schlimme Reaktion aus: Der Serienstar fiel ins Koma und verstarb schließlich im Krankenhaus.

Nicht nur die Fans, sondern auch viele Prominente hatten schockiert auf Mikes Tod reagiert. So drückte beispielsweise auch Sarah Jessica Parker (57) ihre Bestürzung aus. "Ein schrecklicher Verlust und ich werde ihn in eurer Sendung vermissen. Herzzerreißend. Ich bewunderte ihn seit Jahren", hatte sie unter Bridgets Post getrauert.

Instagram / bridgeteverett Mike Hagerty und Bridget Everett

Getty Images Mike Hagerty, "Friends"-Darsteller

Getty Images Mike Hagerty und seine "Somebody Somewhere"-Kollegen

