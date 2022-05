Traurige Nachrichten für alle Friends-Fans! 1995 erlangte Mike Hagerty durch seine Rolle als Mr. Treeger in der US-amerikanischen Sitcom "Friends" weltweit an Bekanntheit. Aber der Schauspieler machte sich auch durch seine Beteiligung an der Seire "Somebody, Somewhere" einen Namen, welche erst zu Beginn des Jahres in den USA erstmals ausgestrahlt wurde. Doch nun machten traurige Nachrichten die Runde: Mike Hagerty ist im Alter von 67 Jahren verstorben.

Wie seine Kollegin Bridget Everett auf Instagram erzählte, habe die Familie des Serienstars die traurigen Nachrichten am Donnerstag bekannt gegeben. "Er war ein beliebter Charakterdarsteller, dessen Liebe zu seiner Heimatstadt Chicago und seiner Familie die Eckpfeiler seines Lebens waren", schrieb die Komikerin in ihrem emotionalen Post. Mike hinterlasse seine Ehefrau Mary Kathryn sowie seine Schwester Mary Ann Hagerty und deren Familienangehörige. "Er wird schmerzlich vermisst werden", betonte Bridget.

Zahlreiche Promis und Fans drückten in den Kommentaren ihr Beileid aus und zeigten sich bestürzt von den traurigen Neuigkeiten. "Ein schrecklicher Verlust und ich werde ihn in eurer Sendung vermissen. Herzzerreißend. Ich bewunderte ihn seit Jahren", kommentierte unter anderem Sarah Jessica Parker (57).

