Mia Wehrmann überrascht mit einem Pärchenbild. Die Tochter von Giulia Siegel (47) und Hans Wehrmann kam 2002 zur Welt. Anders als ihre berühmte Mutter ist die Brünette jedoch nur selten auf den roten Teppichen und im TV zu sehen. Auch Privates hält sie aus der Öffentlichkeit fern. Nur gelegentlich teilt das Model im Netz Schnappschüsse aus seinem Alltag mit den Fans. Ihr neustes Bild sorgte nun für Aufsehen: Mia zeigte erstmals ihren Freund!

"Meine Liebe", schrieb die 20-Jährige auf Instagram zu dem süßen Pärchenbild. Auf dem Foto sitzt der Promi-Nachwuchs auf dem Schoß seines Partners, während sie sich küssen. Um wen es sich bei ihrem Freund handelt, verriet Mia durch die Verlinkung seines Social-Media-Accounts auf dem Bild. David Weilharter heißt der junge Mann, der das Herz des Models erobert hat. Mehr gibt Mia jedoch nicht preis.

Die Fans der Beauty sind von dem Liebesposting begeistert und hinterlassen in den Kommentaren zahlreiche lächelnde Emojis mit Herzchen. Und auch ihr Freund David scheint sich über den Turtelschnappschuss zu freuen. So gab er dem Beitrag nicht nur einen Like, sondern kommentierte die Aufnahme zusätzlich mit einem roten Herz-Emoji.

