Silvia Laubenbacher (✝56) widmete ihren Kindern ein paar letzte Zeilen. Im März erschütterten traurige Nachrichten die TV-Welt. Silvia Laubenbacher ist verstorben. 2014 stellten Ärzte bei der Moderatorin Brustkrebs fest. Seither kämpfte die zweifache Mutter gegen die Krankheit an. Doch vor wenigen Monaten musste sie sich geschlagen geben. Kurz vor ihrem Tod schrieb Silvia ihren Kindern einen Abschiedsbrief voller emotionaler Zeilen und einem Rat für die Zukunft.

"Ich bin so dankbar dafür, eure Mutter zu sein. Es hat so großen Spaß gemacht, euch auf die Welt zu bringen, euch heranwachsen zu sehen", zitierte Bild aus dem Brief der 56-Jährigen. In ihrem Schriftstück habe die TV-Bekanntheit auch einen Rat für ihren Sohn Taro und Tochter Yuma parat gehabt: "Findet etwas, was euch Freude bringt, etwas, das die Miete zahlt. Lebt gesund (bitte hört auf zu rauchen!). Findet einen Partner fürs Leben. Das ist das größte Glück!"

Zudem äußerte Silvia in ihrem Abschiedsbrief Wünsche für die Zukunft ihrer Sprösslinge. Doch der Moderatorin war ebenso wichtig zu betonen, dass ihr Nachwuchs für seinen Vater da sein soll. "Er wird euch brauchen, wenn ich nicht mehr da bin", habe der TV-Star geschrieben. Auch habe es der gebürtigen Augsburgerin am Herzen gelegen, ihrer Familie mitzuteilen, dass der Tod für sie die Erlösung von all ihren Schmerzen sei. "Also seid nicht traurig", sei zu lesen gewesen.

Instagram / silvialaubenbacher Silvia Laubenbacher und Percy Hoven mit Tocher Yuma

Instagram / silvialaubenbacher Silvia Laubenbacher mit ihrem Sohn Taro

Getty Images Silvia Laubenbacher und Percy Hoven mit ihren beiden gemeinsamen Kindern

