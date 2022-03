Traurige Nachrichten für die TV-Welt. Die lebensfrohe Fernsehmoderatorin Silvia Laubenbacher war jahrelang das Gesicht ihres eigenen Mittags-Magazins "SAM" und erfreute die Zuschauer immer wieder mit ihrer offenen und humorvollen Art. 2014 wendete sich dann das Blatt: Die gebürtige Augsburgerin erhielt die Diagnose Brustkrebs – doch auch davon ließ sie sich nicht unterkriegen. Nun hat Silvia den Kampf gegen den Krebs tragischerweise verloren.

Wie Bild berichtete, starb das TV-Gesicht letzte Nacht gegen 01:00 Uhr in seiner Wohnung in München – mit gerade einmal 56 Jahren. Während dieser Zeit waren Silvias Ehemann Percy Hoven und die beiden gemeinsamen Kinder allem Anschein nach an ihrer Seite. Offenbar wollte die brünette Schönheit nicht mehr das Krankenhaus aufsuchen, schlief aber ganz friedlich ein.

Besonders für ihren Liebsten muss dieser Verlust sehr schmerzhaft sein. In einem Interview mit Bild verriet Ihr Ehemann Percy einst: "Wir leben in einer geradezu symbiotischen Beziehung. Das ging bei mir so weit, dass ich selbst plötzlich Beschwerden hatte wie depressive Phasen, Rückenschmerzen oder Schlaflosigkeit."

Anzeige

Getty Images TV-Moderatorin Silvia Laubenbacher, Juli 2009

Anzeige

Getty Images Silvia Laubenbacher und Percy Hoven mit ihren beiden gemeinsamen Kindern

Anzeige

Getty Images Silvia Laubenbacher und Percy Hoven in München 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de