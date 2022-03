Silvia Laubenbacher (✝56) hinterlässt ihre Familie in großer Trauer. Die TV-Moderatorin stand bis vor Kurzem noch vor der Kamera, doch sie auch gegen ihre Krebserkrankung – der sie schließlich erlag. Vergangenes Wochenende schlief die lebensfrohe Fernsehbekanntheit in Anwesenheit ihrer Familie friedlich ein. Ihr Mann Percy Hoven wich ihr dabei nicht von der Seite. In einem Interview schilderte er nun, wie er die letzten Stunden seiner Frau erlebt hatte.

Mit Bild sprach der 57-Jährige über diesen schlimmen Tag. Auch nachdem Silvia eingeschlafen war, saß Percy noch zwei Stunden an ihrem Bett: "Ich habe mit ihr geredet, sie geküsst und gestreichelt. Sie sah wunderschön aus. Ganz entspannt und friedlich." Denn es sei der große Wunsch der Brünetten gewesen, im Kreise ihrer Familie zu sterben. "Silvia hat gehofft und gekämpft. Sie wollte unter keinen Umständen in ein Krankenhaus", erklärte Percy.

Dass die Krankheit die Moderatorin wieder eingeholt hatte, war der Familie bereits bewusst gewesen. Auch, dass es vermutlich dieses Mal kein glückliches Ende nehmen würde. "Wir wussten, der Krebs ist mit aller Härte zurückgekommen und Silvias Lebenszeit ist begrenzt", erinnerte sich ihr Ehemann.

Instagram / silvialaubenbacher Silvia Laubenbacher im Dezember 2021

Instagram / silvialaubenbacher Silvia Laubenbacher und Percy Hoven im September 2021

Getty Images Silvia Laubenbacher, TV-Moderatorin

