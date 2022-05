Wie geht Silvia Laubenbachers (✝56) Witwer mit seiner Trauer um? 2014 erhielt die TV-Moderatorin die schockierenden Nachrichten, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Im März dieses Jahres erlag die in Augsburg geborene Beauty dann im Alter von gerade einmal 56 Jahren ihrem Krebsleiden. Zurück ließ sie neben ihren beiden Kindern auch ihren Mann Percy Hover. Aber wie geht Silvias Witwer mittlerweile mit dem Verlust seiner geliebten Frau um?

Im Interview mit Bild öffnete sich der 57-Jährige zu seiner Trauer und wie er mit dieser umgeht. "Wenn ich traurig bin, öffne ich Silvias Kleiderschrank und inhaliere eine große Portion [ihres] Duftes", gestand er. Wie schwer ihn der Verlust bis heute belastet, machte er im Anschluss erneut deutlich: "Silvia war das Geschenk meines Lebens. Sie war meine Königin, und sie ging wie eine Königin von uns", berichtete er unter Tränen. Dennoch habe er das Gefühl, seine Frau nicht komplett verloren zu haben – denn Percy erkennt die dunkelhaarige Schönheit oft in ihren beiden Kindern wieder. "Sie bleibt Teil unserer Familie, nur auf einer anderen Ebene", versicherte er.

Bereits im März hatte der Witwer in einem Interview erzählt, dass er bis zuletzt an Silvias Seite war. Auch nachdem sie eingeschlafen war, saß Percy noch zwei Stunden am Bett der TV-Persönlichkeit und hielt ihre Hand. "Ich habe mit ihr geredet, sie geküsst und gestreichelt. Sie sah wunderschön aus. Ganz entspannt und friedlich", berichtete er damals.

Anzeige

Instagram / silvialaubenbacher Silvia Laubenbacher und Percy Hoven im September 2021

Anzeige

Getty Images Silvia Laubenbacher und Percy Hoven im Januar 2010

Anzeige

Getty Images Silvia Laubenbacher im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de