Rund ein Jahr ist es her, dass Carly Lawrence bei dem Netflix-Erfolgsformat Finger weg! auf Partnersuche gegangen ist. Seitdem hat sich einiges im Leben der gebürtigen Kanadierin getan! Hatte sie während ihrer Teilnahme bei der verrückten US-Datingshow erst mit Chase De Moor angebandelt, ging sie wenig später eine Beziehung mit Nachzügler Joey Joy ein. Diese Liebelei ist mittlerweile lange Geschichte, denn die Blondine ist bereits seit Dezember vergangenen Jahres wieder vergeben – und hat jetzt sogar geheiratet!

Das verkündete das Reality-Sternchen mit einem Post auf Instagram: Auf einem Schwarz-Weiß-Foto schmiegt sie sich als wunderschöne Braut an ihren ansehnlichen Bräutigam. Der Text unter dem Foto verrät: Die beiden haben sich bereits am 20. Mai das Jawort gegeben – vergangenen Freitag. Ihr frisch angetrauter Ehemann Bennett Sipes kommentierte die Aufnahme voller Stolz: "Das ist meine Frau! Bis dass der Tod uns scheidet, ich liebe dich!"

Doch wer ist der brünette Beau? Bennett ist ein US-amerikanisches Model, das 2020 an der zweiten US-Love Island-Staffel teilgenommen hat. Ihre Liebe machten die Netflix-Schönheit und der Ex-Islander an Weihnachten 2021 mit einem Knutschfoto öffentlich. Seither zeigten sie sich immer wieder wild turtelnd auf Social Media.

Instagram / carlylawrence_ Carly Lawrence, TV-Star

Instagram / bennett.sipes Bennett Sipes und Carly Lawrence auf dem Coachella Festival 2022

Instagram / carlylawrence_ Carly Lawrence und Bennett Sipes' erstes Pärchenbild, Weihnachten 2021

