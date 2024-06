"Finger weg!"-Star Carly Lawrence reicht die Scheidung ein!

Nach nur zwei Jahren ist nun alles wieder aus und vorbei! Durch die beliebte Netflix-Serie Finger weg! hatte Carly Lawrence zwar nicht die Liebe ihres Lebens gefunden, machte sich allerdings einen Namen als britischer Reality-TV-Star. Und auch der Mann an ihrer Seite ließ nicht lange auf sich warten! Im Mai 2022 heiratete die Beauty das US-amerikanische Model und Love Island-Teilnehmer Bennett Sipes (30). Das Liebesglück hat die beiden nun aber wieder verlassen, wie den Gerichtsunterlagen zu entnehmen ist, die TMZ vorliegen. Demnach soll Carly am Montag die Scheidung von ihrem Ehemann eingereicht haben. Der Grund der Scheidung seien "unüberbrückbare Differenzen".

Dabei sah Carly auf dem Hochzeitsbild, das sie auf Instagram teilte, noch so glücklich aus. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto schmiegte sich der Realitystar an ihren Ehemann, der sie fest umarmte. Beide strahlten vor Glück in die Kamera. Ihre Fans waren von der erfreulichen Nachricht damals ganz aus dem Häuschen. "Nein, stop" oder "Wie, ihr zwei habt geheiratet?" waren nur zwei von einigen überraschenden Kommentaren, die Carly bekam. Das letzte gemeinsame Bild des einstigen Ehepaares, das sie auf Social Media teilte, ist mittlerweile allerdings auch schon einige Monate her. Hat sich die Trennung also bereits angekündigt?

Carly mischte als Teilnehmerin der zweiten Staffel der Reality-TV-Show "Finger weg!" mit, bei der die Kandidaten um ein Preisgeld spielen, das schrumpft, wenn sich die Männer und Frauen sexuell näherkommen sollten. Dabei bandelte sie mit Chase De Moor an. Mit dem Footballer hatte es aber schlussendlich nicht geklappt. Stattdessen fand sie eine kurzzeitige Liebe in Teilnehmer Joey Joy, aber auch diese Beziehung hielt nicht lange stand.

Instagram / carlylawrence_ Bennett Sipes und Carly Lawrence

Instagram / carlylawrence_ Carly Lawrence und Bennett Sipes' erstes Pärchenbild, Weihnachten 2021

