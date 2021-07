Carly Lawrence' Tätowierung können wohl nur ganz wenige von Nahem sehen! In der aktuellen Staffel des Netflix-Hits Finger weg! flirtet die hübsche Blondine, was das Zeug hält. Kürzlich verriet sie zudem, dass sie auch nach der Sendung noch Kontakt zu einigen der Jungs aus der Datingshow hielt. Nun überraschte die Kanadierin ihre Community erneut und präsentierte stolz ihr Schmetterlingstattoo, das sich an einer ganz besonderen Stelle befindet.

Am Mittwoch teilte die "Finger weg!"-Kandidatin einen sexy Schnappschuss von sich auf ihrem Instagram-Profil, auf dem man den kleinen Schmetterling auf ihrem Knackpo gut erkennen konnte. Die Aufnahme betitelte die 24-Jährige mit nur einem Wort: "Unbeschwert". Doch das Bildchen unter ihrer Haut scheint kein frisch gestochenes Kunstwerk zu sein. Bereits im Juli des vergangenen Jahres hatte sie ein Foto von sich im Bikini veröffentlicht, das ihr Tattoo perfekt in Szene gesetzt hatte.

Auch in der Datingshow der beliebten Streaming-Plattform konnten die Zuschauer in einigen Szenen den schwarz-weißen Falter auf dem Hinterteil der Blondine erspähen. Anders als ihre Fans kamen während der Show jedoch gleich zwei Boys der dunklen Tinte ganz schön nahe. Sowohl der Profi-Footballer Chase De Moor als auch Joey Joy warfen ein Auge auf das Model und bandelten mit der Beauty an.

Instagram / carlylawrence_ Carly Lawrence im Juli 2020

Instagram / carlylawrence_ Carly Lawrence im Juli 2021

Instagram / carlylawrence_ Carly Lawrence im April 2021

