Nächste Beziehung innerhalb des Casts der zweiten Staffel von Finger weg!. Nach den Dreharbeiten haben nicht nur Cam Holmes und Emily Faye Miller, sondern auch Melinda Berry und Peter Vigilante zusammengefunden. Nun gesellt sich ein weiteres Paar dazu. In der Show datete Carly Lawrence anfangs ganz intensiv Chase De Moor. Auch wenn es mit dem Footballer nicht geklappt hat, hat Carly durch das Format doch noch einen Boyfriend gefunden.

Dabei handelt es sich um Joey Joy, der relativ am Ende der neuen Folgen in die Abstinenz-Villa gezogen ist. Die beiden küssten sich sogar noch in dem Format. Laut eigenen Aussagen dateten sie sich die erste Zeit nach den Dreharbeiten, beendeten es dann aber. Irgendwann haben sie aber einen zweiten Kennenlern-Versuch gestartet, der anscheinen geglückt ist. Auf Instagram teilte der Blondschopf ein süßes Pärchenfoto – inklusive brandneuem Pärchen-Tattoo.

Doch das Körperbild scheint nicht überall gut anzukommen. "Als, meine Mutter ist darüber nicht gerade glücklich, dafür meine Freundin umso mehr", schrieb Joey im zugehörigen Bildbeitrag. Mittlerweile nennt er die Blondine also ganz offiziell seine "Freundin".

Anzeige

Instagram / carlylawrence_ Carly Lawrence und Joey Joy

Anzeige

Instagram / carlylawrence_ Carly Lawrence und Joey Joy

Anzeige

Instagram / carlylawrence_ Joey Joy und Carly Lawrence

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de