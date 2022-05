Sidhu Moose Wala (✝28) ist bei einem brutalen Angriff getötet worden. Der Musiker, dessen bürgerlicher Name Shubhdeep Singh Sidhu lautet, war ein indischer Rapper, Schauspieler und Politiker. Er startete seine Karriere als Songwriter und wurde mit seinem Song "So High" einem größeren Publikum bekannt und hat im Netz über sieben Millionen Follower. Jetzt wurde der Rapper scheinbar ganz gezielt attackiert und getötet.

Wie die Sun berichtet, hat eine Gruppe bewaffneter Männer sein Auto angegriffen und den 28-Jährigen erschossen. Er soll in der indischen Stadt Mansa in einem Jeep unterwegs gewesen sein, als ein Kugelhagel auf das Fahrzeug niederprasselte. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er jedoch für tot erklärt worden ist. Zwei weitere Personen, die sich ebenfalls im Auto befanden, sollen bei der Schießerei ebenfalls verletzt worden sein. Der Ministerpräsident Bhagwant äußerte sich auf Twitter schockiert zu dem "grausamen Mord an Siddhu Moose Wala" und versicherte: "Niemand, der daran beteiligt war, wird verschont werden."

Der Sänger schloss sich erst im vergangenen Dezember dem Kongress an und kandidierte bei den Parlamentswahlen im Bundesstaat Punjab. Er verlor die Wahlen jedoch deutlich gegen den Kandidaten der Partei AAP, die eine Anti-Korruptions-Partei ist. Der Indische Nationalkongress schrieb auf Twitter: "Die Ermordung von Shri Sidhu Moose Wala, Kongresskandidat aus Punjab und talentierter Musiker, ist ein schrecklicher Schock für die Kongresspartei und die ganze Nation.

Instagram / sidhu_moosewala Sidhu Moose Wala, Musiker

Instagram / sidhu_moosewala Sidhu Moose Wala im August 2019

Instagram / sidhu_moosewala Sidhu Moose Wala im Januar 2020

