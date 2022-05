Große Trauer um 23 Rackz. Der US-Amerikaner hatte gerade erst damit begonnen, sich eine Karriere als Rapper aufzubauen. Im vergangenen Jahr hatte er sein erstes Album mit dem Titel "Rookie of the Year" veröffentlicht. Auf Social Media sammelte er innerhalb kürzester Zeit über 15.000 Abonnenten. Seinen großen Traum, Rapstar zu werden, wird er sich aber nicht mehr erfüllen können: 23 Rackz ist im Alter von nur 16 Jahren verstorben.

Wie mehrere US-Medien berichten, ist der Teenager, der mit bürgerlichem Namen Justin Johnson heißt, am Donnerstagmorgen in Washington, D.C. erschossen worden. Die Bluttat soll sich im Rahmen eines Videodrehs ereignet haben. Der Musiker hatte kurz zuvor eine Instagram-Story, mit seinem Standort geteilt. Ob es sich um eine gezielte Tötung handelt, ist aber noch nicht bestätigt. Die Polizei der Stadt hat eine Belohnung in Höhe von 25.000 US-Dollar für sachdienliche Hinweise ausgelobt.

Im Netz haben bereits mehrere Fans und Freunde ihr Beileid bekundet. Sein Manager teilte auf Instagram zudem ein rührendes Statement, in dem er von Justin Abschied nahm. "Ich sitze hier und wünschte, Gott würde mich aus diesem Traum wecken, den ich jetzt gerade habe. Ich habe alles in meiner Macht stehende getan, um dich aus der Stadt rauszuholen. Wir brauchten nur ein bisschen mehr Zeit", lauteten seine Worte.

